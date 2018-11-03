Россия больше не имеет возможности и желания завоевать Европу, – американский генерал-лейтенант

Известный американский военный, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что по сравнению с 70-80 годами XX века, сегодня Россия уже не является такой мощной для завоевания Европы, правда Кремль не отказывается от идеи разрушить Евросоюз и НАТО.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Апостроф".

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Постоянно обсуждают риски нападения России на Беларусь и страны Балтии. И эти угрозы очень реальны, но это не значит, что они неизбежны или постоянны. Россия больше не имеет возможности и желания завоевать Европу, как это было в 70-80-х годах. Мы знаем, что у них были такие планы, судя по исследованиям и тому, что нашли в архивах после "Холодной войны". Зато они хотят разрушить ЕС и НАТО, подорвать единство союза. И они могут прибегнуть к ограниченному нападения на, возможно, Литву, чтобы попытаться продемонстрировать, что Альянс не может или не будет защищать одного из своих членов. Вот такая авантюра,

– отметил он.

Как отмечает военный, поэтому сдерживание и сплоченность настолько важны, чтобы Россия никогда страшно не просчиталась, что члены НАТО не будут держаться вместе.

"Если мы действительно будем виглядить неподготовленно и разобщенно, риск такого ужасного просчета России возрастет", – отметил генерал-лейтенант.

Также Ходжес надеется, что Россия все же будет уважать суверенитет Беларуси.

"Не знаю, планируют ли они вторжение в Беларусь, но Западу следует искать способы усилить Беларусь и поощрить ее, чтобы она требовала от России уважения своего суверенитета", – убеждает экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

Кроме того, он сообщил, какие действия следует ожидать от НАТО в случае, если Кремль нападет, к примеру, на Литву.

Альянс до сих пор базируется на коллективной безопасности всех членов, поэтому, по статье 5, вооруженное нападение на одну страну будет считаться атакой на всех. Поэтому если бы напали на Латвию, Литву, Румынию или любую другую страну НАТО, Альянс отреагировал бы очень быстро, собрав Североатлантический совет, чтобы обдумать ситуацию. Уверен, что Соединенные Штаты и другие страны отреагировали бы молниеносно, действуя в двустороннем или многостороннем формате,

– подытожил Бен Ходжес.

К слову, по мнению Бена Ходжеса сегодня Россия рассматривает Черное море как свое, поскольку оно является хорошей пусковой площадкой для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. При этом он добавил, что именно по этой причине Кремль оккупировал Крым и задерживает судна в Азовском море.