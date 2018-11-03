10:00
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россия больше не имеет возможности и желания завоевать Европу, – американский генерал-лейтенант

      66 Читати новину українською
      У России захватывать Европу планов нет, но от идеи разрушить ЕС и НАТО она не отказалась, – Бен Ходжес
      У России захватывать Европу планов нет, но от идеи разрушить ЕС и НАТО она не отказалась, – Бен Ходжес / Соцсети

      Известный американский военный, экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что по сравнению с 70-80 годами XX века, сегодня Россия уже не является такой мощной для завоевания Европы, правда Кремль не отказывается от идеи разрушить Евросоюз и НАТО.

      Об этом он заявил в комментарии изданию "Апостроф".

      Читайте также: Какие еще страны могут стать жертвами Кремля

      Постоянно обсуждают риски нападения России на Беларусь и страны Балтии. И эти угрозы очень реальны, но это не значит, что они неизбежны или постоянны. Россия больше не имеет возможности и желания завоевать Европу, как это было в 70-80-х годах. Мы знаем, что у них были такие планы, судя по исследованиям и тому, что нашли в архивах после "Холодной войны". Зато они хотят разрушить ЕС и НАТО, подорвать единство союза. И они могут прибегнуть к ограниченному нападения на, возможно, Литву, чтобы попытаться продемонстрировать, что Альянс не может или не будет защищать одного из своих членов. Вот такая авантюра,
      – отметил он.

      Как отмечает военный, поэтому сдерживание и сплоченность настолько важны, чтобы Россия никогда страшно не просчиталась, что члены НАТО не будут держаться вместе.

      "Если мы действительно будем виглядить неподготовленно и разобщенно, риск такого ужасного просчета России возрастет", – отметил генерал-лейтенант.

      Также Ходжес надеется, что Россия все же будет уважать суверенитет Беларуси.

      "Не знаю, планируют ли они вторжение в Беларусь, но Западу следует искать способы усилить Беларусь и поощрить ее, чтобы она требовала от России уважения своего суверенитета", – убеждает экс-командующий Сухопутными силами США в Европе.

      Кроме того, он сообщил, какие действия следует ожидать от НАТО в случае, если Кремль нападет, к примеру, на Литву.

      Альянс до сих пор базируется на коллективной безопасности всех членов, поэтому, по статье 5, вооруженное нападение на одну страну будет считаться атакой на всех. Поэтому если бы напали на Латвию, Литву, Румынию или любую другую страну НАТО, Альянс отреагировал бы очень быстро, собрав Североатлантический совет, чтобы обдумать ситуацию. Уверен, что Соединенные Штаты и другие страны отреагировали бы молниеносно, действуя в двустороннем или многостороннем формате,
      – подытожил Бен Ходжес.

      К слову, по мнению Бена Ходжеса сегодня Россия рассматривает Черное море как свое, поскольку оно является хорошей пусковой площадкой для Сирии, всего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья. При этом он добавил, что именно по этой причине Кремль оккупировал Крым и задерживает судна в Азовском море.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США война НАТО Европа
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      сегодня , 08:40 Кто и зачем "душит" бизнес в Киеве?
      Блог Соцмережі
      Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      сегодня , 03:53 Чьи действия копировал подрывник-смертник в Архангельске
      Блог Медіа
      Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      2 ноября , 23:00 Чому за афери суддю-багатія Ємельянова судить Австрія, а не Україна
      Сергій Лещенко
      Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      2 ноября , 22:11 Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей
      Катерина Петренко
      Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      2 ноября , 22:00 Путін "б'ється в агонії", або Чому Україна та її церква на правильному шляху
      Блог Медіа
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Исполнители отравления "Новичком" – офицеры военной разведки РФ, – Мэй
       5 сентября , 15:51
      В США согласились выделить Украине деньги на летальное оружие
       4 марта 2017 , 10:22
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук