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      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг

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      Столтенберг виступив за діалог з Росією
      Столтенберг виступив за діалог з Росією / Фото з відкритих джерел

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив за діалог з Російською Федерацією, незважаючи на напружені відносини між Альянсом і Москвою.

      Про це Генсек НАТО заявив в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, передає dw.com.

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      Ми не хочемо конфронтації, а діалогу з Росією,
      – заявив Столтенберг.

      Водночас, очільник НАТО наголосив, що Заходу "не можна бути наївним", а слід "триматися гуртом перед Москвою".

      "Від таких німецьких політиків як Гельмут Шмідт і Віллі Брандт (канцлери Німеччини, – 24 канал) у часи холодної війни ми дізналися, що з Росією потрібно говорити", – додав Столтенберг.

      За його словами, Заходу вдається знаходити рішення проблем із Росією, незважаючи на всю політичну напруженість.

      Глава Північноатлантичного альянсу вважає, що найбільшою небезпекою для світу сьогодні є непередбачуваність міжнародної політики. 

      Він також додав, що в часи холодної війни Захід і Східний блок були ворогами один одному, проте сьогодні "виклики – більш комплексні".

      "З європейської історії ми дізналися, що витрати війни набагато дорожчі, ніж ціна миру", – нагадав Столтенберг.

      Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.

      Теги: Новини політики Новини Росії НАТО Генсек НАТО Єнс Столтенберг
      Джерело: 24 Канал
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