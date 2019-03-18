НАТО обратилось к России с требованием освободить Крым

Применению Россией военной силы против украинских кораблей и моряков нет оправдания. НАТО призвало Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков. Также Североатлантический альянс требует вернуть Крым Украине, в очередной раз осудив его аннексию.

В 2014 году Россия применила силу против Украины, когда незаконно оккупировала Крым. Это нарушение территориальной целостности Украины является серьезным несоблюдением международного права, об этом написано в заявлении Североатлантического совета.

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НАТО подтвердило, что полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее границ и территориальных вод, которые признаны на международном уровне.

Мы решительно осуждаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, которую мы не признаем и не будем признавать. Строительство и частичное открытие Россией моста через Керченский пролив является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины,

– сообщили в НАТО.

Также Североатлантический альянс стоит рядом с Украиной и будет и впредь оказывать политическую и практическую поддержку стране в рамках сотрудничества.

Североатлантический совет (НАТО)

Альянс выразил поддержку международным санкциям против России. Он утверждает, что не может быть возврата к бизнесу, пока не произойдет четкая, конструктивная перемена в действиях России, которая свидетельствует о соблюдении международного права и ее международных обязательств.

Как произошла аннексия Крыма?

Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В то время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма".



16 марта 2014 года в Крыму Россия провела "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Он был незаконным, а результаты – сфальсифицированы. "Референдум" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Но Кремль считает его основанием для "присоединения" полуострова к России. Украина на тот момент не имела ресурсов, чтобы помешать аннексии Крыма.