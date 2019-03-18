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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      НАТО звернулось до Росії з вимогою звільнити Крим

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      НАТО вимагає від РФ повернути контроль над Кримом Україні
      НАТО вимагає від РФ повернути контроль над Кримом Україні / Фото з відкритих джерел

      Застосуванню Росією військової сили проти українських кораблів і моряків немає виправдання. НАТО закликало Росію негайно звільнити українських захоплених моряків. Також Північноатлантичний альянс вимагає повернути Крим Україні, в черговий раз засудивши його анексію.

      У 2014 році Росія застосувала силу проти України, коли незаконно окупувала Крим. Це порушення територіальної цілісності України є серйозним недотриманням міжнародного права, про це написано у заяві Північноатлантичної ради.

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      НАТО підтвердило, що цілковито підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її кордонів і територіальних вод, які визнані на міжнародному рівні.

      Ми рішуче засуджуємо незаконну і нелегітимну анексію Криму, яку ми не визнаємо і не будемо визнавати. Будівництво і часткове відкриття Росією мосту через Керченську протоку є ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України,
      – повідомили в НАТО.

      Також Північноатлантичний альянс стоїть поряд з Україною і буде й надалі надавати політичну та практичну підтримку країні в рамках співпраці. 

      Північноатлантична рада
      Північноатлантична рада (НАТО)

      Альянс висловив підтримку міжнародним санкціям проти Росії. Він стверджує, що не може бути повернення до бізнесу, поки не відбудеться чітка, конструктивна зміна в діях Росії, яка свідчить про дотримання міжнародного права та її міжнародних зобов'язань.

      Як відбулася анексія Криму?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня 2014 року в Криму Росія провела "референдум" про приєднання півострова до РФ. Він був незаконним, а результати – сфальсифіковані. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Але Кремль вважає його підставою для "приєднання" півострова до Росії. Україна на той момент не мала ресурсів, щоб завадити анексії Криму.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії НАТО Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
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