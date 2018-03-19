НАТО переезжает в новую штаб-квартиру, стоимость которой 1,2 миллиарда евро

НАТО переезжает на новую штаб-квартиру в Брюсселе. Переезд 4 тысяч сотрудников организации состоится в ближайшие три месяца. Здание находится недалеко от предыдущей штаб-квартиры альянса.

Об этом, ссылаясь на агентство dpa, пишет DW.com.

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Отмечается, что стоимость новой штаб-квартиры оценивается примерно в 1,2 млрд евро. В мае 2017 года в новом здании уже проходили мероприятия в рамках саммита НАТО.

Сначала переезд организации был запланирован на 2017 год. Однако его пришлось отложить из-за проблем с сетевой инфраструктурой.