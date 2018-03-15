Сенатор сообщил интересный факт о расширении НАТО и Россию

Россия пытается помешать вступлению стран в НАТО, в частности, сейчас она препятствует присоединению к Альянсу Македонии.

Об этом рассказал сенатор-демократ Крис Мерфи, сообщает "Голос Америки".

"Исторически, россияне не имели значительного присутствия в Македонии, как это было в Сербии или Черногории, но они делают это сейчас", – пояснил сенатор.

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По его словам, россияне очень четко отметили, что они будут пытаться помешать Македонии, если та будет продвигаться к вступлению в НАТО.

При этом, по мнению Мерфи, македонцам не стоит прислушиваться к россиянам, ведь "они больше лают, чем кусают".

Он также отметил важность борьбы против российской пропаганды.

Мы тесно сотрудничаем с Македонией, с правительством, чтобы македонцы понимали, что такое российская пропаганда, а что является настоящими новостями и какова истинная точка зрения македонцев и журналистов,

– добавил Мерфи.