Сенатор сообщил интересный факт о расширении НАТО и Россию
Россия пытается помешать вступлению стран в НАТО, в частности, сейчас она препятствует присоединению к Альянсу Македонии.
Об этом рассказал сенатор-демократ Крис Мерфи, сообщает "Голос Америки".
"Исторически, россияне не имели значительного присутствия в Македонии, как это было в Сербии или Черногории, но они делают это сейчас", – пояснил сенатор.
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По его словам, россияне очень четко отметили, что они будут пытаться помешать Македонии, если та будет продвигаться к вступлению в НАТО.
При этом, по мнению Мерфи, македонцам не стоит прислушиваться к россиянам, ведь "они больше лают, чем кусают".
Он также отметил важность борьбы против российской пропаганды.
Мы тесно сотрудничаем с Македонией, с правительством, чтобы македонцы понимали, что такое российская пропаганда, а что является настоящими новостями и какова истинная точка зрения македонцев и журналистов,
– добавил Мерфи.
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