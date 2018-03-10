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Украина отдельно будет просить о Плане действий относительно членства в НАТО, – дипломат

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Членство Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО / Фото из открытых источников

Статус страны-аспиранта НАТО для Украины не предусматривает особых требований к официальному Киеву. Украина отдельно будет просить о Плане действий относительно членства в НАТО.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава представительства Украины при Альянсе Вадим Пристайко.

"Ничего отдельного, специального от нас не требуется, но мы не собираемся останавливаться на статусе, условно говоря, страны-кандидата, мы продолжаем работать. Единственным формальным механизмом (относительно вступления в Альянс) является План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ). Его мы будем просить отдельно", – рассказал Пристайко.

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Отвечая на вопрос, когда, возможно, будет официально объявлено такая просьба, дипломат ответил: "В этом году исполняется 10 лет, когда мы официально попросили об этом. В Бухаресте (на саммите НАТО в 2008 году) было принято решение, что Украина станет членом Альянса, но для этого нужно будет выполнить ПДЧ и прочее. Но к этому времени мы за 10 лет приглашения не получили".

Пристайко также напомнил, что во времена президентства Виктора Януковича курс Украины на членство в НАТО был пересмотрен.

"Мы всегда заявляли, что мы аспиранты на членство в Альянсе, но во время президентства Януковича у нас были отклонения от этого курса, вспомните закон о внеблоковом статусе", – отметил дипломат.

При этом он подчеркнул, что сегодня украинская власть доказала, что государство вернулось на путь евроатлантической интеграции.

"Мы станем членами НАТО тогда, когда мы будем готовы, и когда Альянс будет готов нас принять", – добавил Пристайко.

Напомним, НАТО предоставил Украине статус страны-аспиранта. Страны-аспиранты – это государства, которые заявили о своей заинтересованности в присоединении к НАТО. Они получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.

Теги: Новости Украины Новости политики НАТО
Источник: 24 Канал
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