Україна окремо проситиме про План дій щодо членства в НАТО, – дипломат

Статус країни-аспіранта в НАТО для України не передбачає особливих вимог до офіційного Києва. Україна окремо проситиме про План дій щодо членства в НАТО.

Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" розповів глава представництва України при Альянсі Вадим Пристайко.

"Нічого окремого, спеціального від нас не вимагається, але ми не збираємося зупинятися на статусі, умовно кажучи, країни-кандидата, ми продовжуємо працювати. Єдиним формальним механізмом (щодо вступу в Альянс) є План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Його ми будемо просити окремо", – розповів Пристайко.

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Відповідаючи на питання, коли, можливо, буде офіційно оголошено таке прохання, дипломат відповів: "У цьому році виповнюється 10 років, коли ми офіційно попросили про це. У Бухаресті (на саміті НАТО в 2008 році) було схвалено рішення, що Україна згодом стане членом Альянсу, але для цього потрібно буде виконати ПДЧ та інше. Але до цього часу ми за 10 років запрошення не отримали".

Пристайко також нагадав, що за часів президентства Віктора Януковича курс України на членство в НАТО було переглянуто.

"Ми завжди заявляли, що ми аспіранти на членство в Альянсі, але під час президентства Януковича у нас були відхилення від цього курсу, згадайте закон про позаблоковий статус", – зазначив дипломат.

При цьому він наголосив, що сьогодні українська влада довела, що держава повернулася на шлях євроатлантичної інтеграції.

"Ми станемо членами НАТО тоді, коли ми будемо готові, і коли Альянс буде готовий нас прийняти", – додав Пристайко.

Нагадаємо, НАТО надав Україні статус країни-аспіранта. Країни-аспіранти – це держави, які заявили про свою зацікавленість у приєднанні до НАТО. Вони отримують запрошення до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань свого прагнення до членства і пов'язаних із цим реформ.