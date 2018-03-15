Сенатор сповістив цікавий факт про розширення НАТО та Росію
Росія намагається зашкодити вступу країн до НАТО, зокрема зараз вона перешкоджає доєднання до Альянсу Македонії.
Про це розповів сенатор-демократ Кріс Мерфі, повідомляє "Голос Америки".
"Історично, росіяни не мали значної присутності в Македонії, як це було в Сербії чи Чорногорії, але вони роблять це зараз", – пояснив сенатор.
За його словами, росіяни дуже чітко зазначили, що вони намагатимуться зашкодити Македонії, якщо та просуватиметься до вступу у НАТО.
При цьому, на думку Мерфі, македонцям не варто дослухатись до росіян, адже "вони більше гавкають, ніж кусають".
Він також наголосив на важливості боротьби проти російської пропаганди.
Ми тісно співпрацюємо з Македонією, з урядом, щоб македонці розуміли, що таке російська пропаганда, а що є справжніми новинами та якою є справжня точка зору македонців і журналістів,
– додав Мерфі.