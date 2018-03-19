НАТО переїжджає в нову штаб-квартиру, вартість якої 1,2 мільярди євро
НАТО переїжджає на нову штаб-квартиру у Брюсселі. Переїзд 4000 співробітників організації відбудеться у найближчі три місяці. Будівля знаходиться неподалік від попередньої штаб-квартири альянсу.
Про це, посилаючись на агентство dpa, пише DW.com.
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Зазначається, що вартість нової штаб-квартири оцінюється приблизно в 1,2 млрд євро. У травні 2017 року у новій будівлі вже проходили заходи в рамках саміту НАТО.
Спочатку переїзд організації був запланований на 2017 рік. Однак його довелося відкласти через проблеми з мережевою інфраструктурою.
Джерело: 24 Канал
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