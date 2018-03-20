НАТО планирует бесплатно учить английскому языку ветеранов войны на Донбассе

При содействии НАТО ветеранов российско-украинской войны переподготовят к мирной жизни. Экс-военнослужащих планируют бесплатно обучить английскому языку.

В течение следующих 4 месяцев ветеранов российско-украинской войны будут усиленно обучать английскому языку. Военнослужащих будут учить как грамматике, так и разговорной речи. Инициаторы такого проекта надеятся, что после завершения курса военные смогут свободно общаться с работодателями, в частности иностранными.

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Всего за этот год средства гражданского бюджета НАТО английскому планируют обучить около восьми сотен военных.

Израиль и Америка очень часто нанимают специалистов именно из Украины. Ведь в нашей стране готовят много хороших программистов,

– отметил ветеран войны Евгений.