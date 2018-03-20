18:27
20 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
-5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, 19 марта
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, 19 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

НАТО планирует бесплатно учить английскому языку ветеранов войны на Донбассе

40 Читати новину українською
НАТО планирует бесплатно учить английскому языку ветеранов войны на Донбассе
НАТО планирует бесплатно учить английскому языку ветеранов войны на Донбассе / Фото из открытых источников

При содействии НАТО ветеранов российско-украинской войны переподготовят к мирной жизни. Экс-военнослужащих планируют бесплатно обучить английскому языку.

В течение следующих 4 месяцев ветеранов российско-украинской войны будут усиленно обучать английскому языку. Военнослужащих будут учить как грамматике, так и разговорной речи. Инициаторы такого проекта надеятся, что после завершения курса военные смогут свободно общаться с работодателями, в частности иностранными.

Читайте также: НАТО переезжает в новую штаб-квартиру, стоимость которой 1,2 миллиарда евро

Всего за этот год средства гражданского бюджета НАТО английскому планируют обучить около восьми сотен военных.

Израиль и Америка очень часто нанимают специалистов именно из Украины. Ведь в нашей стране готовят много хороших программистов,
– отметил ветеран войны Евгений.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Образование НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Цель обысков на
сегодня, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 443
Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
сегодня, 16:00 Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
Павло Казарін 601
Путин поговорил с Трампом об Украине
сегодня, 17:54 Путин поговорил с Трампом об Украине
285
Украинская заробитчанка покорила судей талант-шоу в Португалии: видео
сегодня, 18:05 Украинская заробитчанка покорила судей талант-шоу в Португалии: видео
106
На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
сегодня, 15:00 На окупованих територіях Донеччини разом із Huawei працюють над впровадженням 4G
Олексій Чибісов 1054
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук