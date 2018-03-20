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НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

НАТО планує безкоштовно вчити англійської мови ветеранів війни на Донбасі

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НАТО планує безкоштовно вчити англійської мови ветеранів війни на Донбасі
НАТО планує безкоштовно вчити англійської мови ветеранів війни на Донбасі / Фото з вільних джерел

За сприяння НАТО ветеранів російсько-української війни перепідготують до мирного життя. Екс-військовослужбовців планують безкоштовно навчити англійської мови.

Впродовж наступних 4 місяців ветеранів російсько-української війни посилено навчатимуть англійської мови. Військовослужбовців навчатимуть як граматики, так і розмовної мови. Ініціатори такого проекту сподіваються, що після завершення курсу військові вільно спілкуватимуться із роботодавцями, зокрема іноземними.

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Всього за цей рік коштом цивільного бюджету НАТО англійської планують навчити близько восьми сотень військових.

Ізраїль та Америка дуже часто наймають спеціалістів саме з України. Адже в нашій країні готують багато хороших програмістів,
– зазначив ветеран війни Євген.

Теги: Новини України Війна на Донбасі НАТО Освіта
Джерело: 24 Канал
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