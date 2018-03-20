НАТО планує безкоштовно вчити англійської мови ветеранів війни на Донбасі
За сприяння НАТО ветеранів російсько-української війни перепідготують до мирного життя. Екс-військовослужбовців планують безкоштовно навчити англійської мови.
Впродовж наступних 4 місяців ветеранів російсько-української війни посилено навчатимуть англійської мови. Військовослужбовців навчатимуть як граматики, так і розмовної мови. Ініціатори такого проекту сподіваються, що після завершення курсу військові вільно спілкуватимуться із роботодавцями, зокрема іноземними.
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Всього за цей рік коштом цивільного бюджету НАТО англійської планують навчити близько восьми сотень військових.
Ізраїль та Америка дуже часто наймають спеціалістів саме з України. Адже в нашій країні готують багато хороших програмістів,
– зазначив ветеран війни Євген.