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      НАТО признало космос сферой своей оперативной деятельности: что это означает

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      Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс решил признать космос своей новой оперативной сферой. Йенс Столтенберг заверил, что альянс не планирует размещать в космосе вооружения.

      По его словам, спутники могут быть сбиты, сломаны или оснащены оружием. Антисупутниковое оружие может повредить коммуникации и другие услуги, такие как авиаперелеты, прогноз погоды или банковское дело.

      К теме: Генсек НАТО назвал наибольшую угрозу для безопасности в мире

      Космос является частью нашей повседневной жизни здесь, на Земле. Его можно использовать в мирных целях. Но его также можно применять для агрессии,
      – подчеркнул генсек НАТО.

      Генсек НАТО напомнил, что в околоземном пространстве находятся примерно 2 тысячи спутников, и около половины из них принадлежат членам Североатлантического альянса.

      О планах признать космическое пространство в качестве отдельной зоны деятельности альянса Столтенберг заявлял еще во вторник. Он пояснил, что альянс заинтересован в космосе, поскольку нуждаюется в системах раннего оповещения, связи и навигации.

      Что известно о правовом статусе космического пространства?Космическое пространство открыто для исследования и использования всеми государствами. Оно считается общим наследием человечества. В отношении него действует запрет национального присвоения (в отличие от воздушного пространства над территорией государства, в отношении которого государство имеет полный и исключительный суверенитет).

      Космическое пространство частично демилитаризованное – запрещено выводить на околоземные орбиты или иным образом размещать в космосе ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения.

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      20007
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости политики Новости Техно Космос Оружие Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
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