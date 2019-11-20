НАТО признало космос сферой своей оперативной деятельности: что это означает

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс решил признать космос своей новой оперативной сферой. Йенс Столтенберг заверил, что альянс не планирует размещать в космосе вооружения.

По его словам, спутники могут быть сбиты, сломаны или оснащены оружием. Антисупутниковое оружие может повредить коммуникации и другие услуги, такие как авиаперелеты, прогноз погоды или банковское дело.

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Космос является частью нашей повседневной жизни здесь, на Земле. Его можно использовать в мирных целях. Но его также можно применять для агрессии,

– подчеркнул генсек НАТО.

Генсек НАТО напомнил, что в околоземном пространстве находятся примерно 2 тысячи спутников, и около половины из них принадлежат членам Североатлантического альянса.

О планах признать космическое пространство в качестве отдельной зоны деятельности альянса Столтенберг заявлял еще во вторник. Он пояснил, что альянс заинтересован в космосе, поскольку нуждаюется в системах раннего оповещения, связи и навигации.

Proud of #NATO's historic decision to recognise space as an operational domain, alongside air, land, sea & cyber. Space is part of our daily lives. It is also essential to the Alliance's deterrence & defence – from navigation to intelligence to missile detection. pic.twitter.com/skOmf0fg2i — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 20 листопада 2019 р.

Что известно о правовом статусе космического пространства?Космическое пространство открыто для исследования и использования всеми государствами. Оно считается общим наследием человечества. В отношении него действует запрет национального присвоения (в отличие от воздушного пространства над территорией государства, в отношении которого государство имеет полный и исключительный суверенитет).



Космическое пространство частично демилитаризованное – запрещено выводить на околоземные орбиты или иным образом размещать в космосе ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения.