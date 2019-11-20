НАТО визнало космос сферою своєї оперативної діяльності: що це означає

Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що альянс вирішив визнати космос своєї нової оперативної сферою. Він запевнив, що альянс не планує розміщувати в космосі озброєння.

За його словами, супутники можуть бути збиті, зламані або оснащені зброєю. Антисупутникова зброя може пошкодити комунікації та інші послуги, такі як авіаперельоти, прогноз погоди або банківська справа.

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Космос є частиною нашого повсякденного життя тут, на Землі. Його можна використовувати в мирних цілях. Але його також можна застосовувати для агресії,

– наголосив генсек НАТО.

Генсек НАТО нагадав, що у навколоземному просторі знаходяться приблизно 2 тисячі супутників, і близько половини з них належать членам Північноатлантичного альянсу.

Про плани визнати космічний простір в якості окремої зони діяльності альянсу Столтенберг заявляв ще у вівторок. Він пояснив, що альянс зацікавлений у космосі, оскільки має потребу у системах раннього оповіщення, зв'язку та навігації.

Proud of #NATO's historic decision to recognise space as an operational domain, alongside air, land, sea & cyber. Space is part of our daily lives. It is also essential to the Alliance's deterrence & defence – from navigation to intelligence to missile detection. pic.twitter.com/skOmf0fg2i — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 20 листопада 2019 р.

Що відомо про правовий статус космічного простору?Космічний простір відкритий для дослідження і використання всіма державами. Він вважається загальною спадщиною людства. Щодо нього діє заборона національного присвоєння (на відміну від повітряного простору над територією держави, щодо якого держава має повний та виключний суверенітет).



Космічний простір частково демілітаризований — заборонено виводити на навколоземні орбіти чи іншим чином розміщувати в космосі ядерну зброю та інші види зброї масового знищення.