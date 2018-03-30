НАТО требует от Украины реформы СБУ, – Рыбачук

После создания Антикоррупционного суда Украина должна взяться за реформу Службы безопасности.

Этого требует от нас НАТО, заявил в эфире 24 Канала руководитель общественной организации "Центр UA", экс-нардеп и бывший вице-премьер министр Украины по вопросам европейской интеграции Олег Рыбачук.

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"В прошлом году Генеральный секретарь НАТО на встрече с украинским президентом отдельно отметил важность этой реформы", – отметил он.

Рыбачук утверждает, что основа сотрудничества с военными союзами – это доверие к спецслужбам страны.

Мы сейчас слышим, что власть хочет вписать в Конституцию свое стремление, чтобы Украина стала членом Альянса. Мало того, нам уже говорят, что за 10 лет мы все там будем. Так вот, не вписанием в Конституцию выстраиваются доверительные отношения. Основой доверительных отношений при интеграции в военные союзы, как НАТО, всегда были спецслужбы. Если спецслужбы не вызывают доверия, то потом не пойдет ни военное сотрудничество, ни другое,

– отметил Рыбачук.