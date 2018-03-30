НАТО вимагає від України реформи СБУ, – Рибачук

Після створення Антикорупційного суду Україна має взятися за реформу Служби безпеки.

Цього вимагає від нас НАТО, заявив в ефірі 24 Каналу керівник громадської організації "Центр UA", екс-нардеп та колишній віце-прем'єр міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.

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"Минуло року Генеральний секретар НАТО на зустрічі з українським президентом окремо наголосив на важливості цієї реформи", – зазначив він.

Рибачук переконує, що основа співпраці з військовими союзами – це довіра до спецслужб країни.

Ми зараз чуємо, що влада хоче вписати в Конституцію своє прагнення, щоб Україна стала членом Альянсу. Мало того, нам вже кажуть, що за 10 років ми всі там будемо. Так от, не вписанням в Конституцію вибудовуються довірливі стосунки. Основою довірливих стосунків при інтеграції у військові союзи, як НАТО, завжди були спецслужби. Якщо спецслужби не викликають довіри, то потім не піде ні військова співпраця, ні інша,

– наголосив Рибачук.