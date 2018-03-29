НАТО підвищить боєготовність для боротьби з російською загрозою, – The Wall Street Journal

Північноатлантичний альянс збирається підготувати більше військ на випадок конфлікту між Європою та Росією. З ініціативою підвищення боєготовності союзників НАТО виступили США, які хочуть, щоб у потенційну точку ескалації протягом 30 днів могли прибути не менше 30 тисяч військовослужбовців, а також додаткові літаки і кораблі.

Про це пише The Wall Street Journal.

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Пропозиція Америки передбачає, що в альянсу буде 30 батальйонів, 30 винищувальних ескадрилій та 30 військово-морських кораблів, готових до розгортання, що у сумі становить приблизно 360 винищувачів із 30 тисячами військовослужбовців. Поки, як зазначається, пропозицію США схвалюють і сподіваються досягти угоди щодо цього питання до саміту лідерів НАТО, який відбудеться в липні.

"Під час холодної війни плани Сполучені Штати передбачали перекидання до Європи десяти американських дивізій – це 200 тисяч військовослужбовців – за 10 днів. У новій пропозиції акцент ставиться на здатності до мобілізації європейських союзників і менш амбітний термін у 30 днів", – зауважує видання.

У 2017 році в Польщі та країнах Балтії біля російського кордону було розміщено 4,6 тис. військовослужбовців НАТО. Альянс також має 5 тис. солдатів у складі передових сил, які повинні прийти їм на підмогу протягом 10 днів. На думку колишнього заступника генсека НАТО Александра Вершбоу, "цим військам потрібна підтримка з боку 30 готових до бою батальйонів".

Підкріплення – як і раніше невіддільний елемент. І очевидно, що здатність НАТО перекидати підкріплення поки набагато слабкіша, ніж потрібно,

– вважає експерт.

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