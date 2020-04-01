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      НАТО утвердит новый план поддержки Украины и Грузии: детали

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      Столтенберг: НАТО 2 апреля расширит помощь Украине / nato.int

      Министры иностранных дел НАТО одобрят новый пакет помощи для Украины и Грузии. По словам генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, это произойдет уже 2 апреля.

      Именно 2 апреля состоится заседание глав МИД НАТО в формате видеоконференции. Об этом сообщает сайт Североатлантического альянса.

      Интересно Северная Македония официально стала 30 членом НАТО

      К сожалению, у нас не будет встречи с Грузией и Украиной. Впрочем, я ожидаю, что главы МИД одобрят новый пакет поддержки. Он имеет целью усилить нашу политическую и практическую поддержку этих двух стран,
      – пояснил Йенс Столтенберг.

      По его словам, новый пакет помощи будет выгодным и для Альянса. Мол, это очень укрепит партнерство с Украиной и Грузией, например, учения в Черном море, что является стратегически важным для НАТО.

      Резюмируя, Столтенберг пояснил, что новый пакет поддержки партнеров Североатлантического альянса будет приложением к уже существующим.

      Предстоящая встреча глав МИД НАТО: коротко

      Она впервые в истории Североатлантического альянса пройдет в формате видеоконференции. Все из-за пандемии коронавируса, которая бушует в мире.

      Во время встречи, кроме помощи Украине и Грузии, главы МИД НАТО планируют рассмотреть еще ряд вопросов:

      • совместную борьбу Альянса с коронавирусом;
      • противодействие терроризму, в частности учебную миссию в Ираке;
      • стабилизацию ситуации с терроризмом в Афганистане.

      Что известно о расширении поддержки Альянсом Украины?Об этом на прошлой неделе Йенс Столтенберг говорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Среди практических шагов поддержки были названы предоставление Украине статуса участника программы расширенных возможностей, восстановление заседаний комиссии Украина – НАТО, обновление комплексного пакета помощи Украине.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Чорное море Новости Грузии Йенс Столтенберг Генсек НАТО НАТО
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