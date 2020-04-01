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      НАТО затвердить новий план підтримки України і Грузії: деталі

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      Столтенберг: НАТО 2 квітня розширить допомогу Україні / nato.int

      Міністри закордонних справ НАТО схвалять новий пакет допомоги для України і Грузії. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, це станеться вже 2 квітня.

      Саме 2 квітня відбудеться засідання глав МЗС НАТО у форматі відеоконференції. Про це повідомляє сайт Північноатлантичного альянсу.

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      На жаль, у нас не буде зустрічі з Грузією та Україною. Втім я очікую, що глави МЗС схвалять новий пакет підтримки. Він має на меті посилити нашу політичну і практичну підтримку цих двох країн,
      – пояснив Єнс Столтенберг.

      За його словами, новий пакет допомоги буде вигідним і для Альянсу. Мовляв, це дуже зміцнить партнерство з Україною і Грузією щодо, наприклад, навчань у Чорному морі, що є стратегічно важливим для НАТО.

      Резюмуючи, Столтенберг пояснив, що новий пакет підтримки партнерів Північноатлантичного альянсу буде додатком до вже існуючих.

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      Вона вперше в історії Північноатлантичного альянсу пройде у форматі відеоконференції. Усе через пандемію коронавірусу, яка вирує у світі.

      Під час зустрічі, крім допомоги Україні і Грузії, глави МЗС НАТО планують розглянути ще низку питань:

      • спільну боротьбу Альянсу з коронавірусом;
      • протидію тероризму, зокрема навчальну місію в Іраку;
      • стабілізацію ситуації з тероризмом в Афганістані.

      Що відомо про розширення підтримки Альянсом України?Про це минулого тижня Єнс Столтенберг спілкувався з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Серед практичних кроків підтримки були названі надання Україні статусу учасника програми розширених можливостей, відновлення засідань комісії Україна – НАТО, оновлення комплексного пакету допомоги Україні.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Чорне море Новини Грузії Єнс Столтенберг Генсек НАТО НАТО Новини України Новини політики
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