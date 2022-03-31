У оккупантов также много самолетов, с которых наносят удары. Об этом в среду, 30 марта, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Во Львовщину взлетали с Каспийского моря. Таким образом, они атаковали Яворовский полигон. К примеру, 6 вылетает и запускают ракеты в запрограммированные направления. Ракеты малозаметны, русские часто используют русла для низкого полета.
– сказал пресс-секретарь.
По его словам, враг также обстреливает "Искандерами" – запускает ракету этого типа очень высоко, она делает дугу и на бешеной скорости летит в заданную цель.
Воздушные Силы научились сбивать ракеты
Юрий Игнат подчеркнул, что Воздушные силы Вооруженных Сил Украины уже научились сбивать вышеупомянутые ракеты. Их можно быстро уничтожить, основное – зафиксировать.
ВС сбивают целые зенитные ракетные комплексы. "Стингеры", "Игла", британские и американские ЗРК находятся на вооружении,
– отметил он.
Мы уже даже истребителями сбиваем, что говорит о мастерстве наших пилотов. Это очень сложно, ведь:
- должны сложиться условия;
- нужно быть в выгодном расположении.
Кроме этого, спикер указал, что неоднократно фиксировали случаи, когда российские ракеты падали по дороге из-за неисправностей, или попадали в другую цель.
Почему бывают тревоги во всех областях
Случается, что о воздушной тревоге предупреждают по всей территории Украины. Юрий Игнат объяснил, что преимущественно ракеты заметны для военных воздушных сил.
Впрочем, это высокоточное оружие, летящее 800 километров в час. Если ракета запущена с Черного моря, то непонятна запрограммированная для нее локация, поэтому сирена включается, начиная от Херсонской области и до Запада.