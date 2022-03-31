Окупанти мають також чимало літаків, з яких завдають ударів. Про це у середу, 30 березня, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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На Львівщину злітали з Каспійського моря. Таким чином вони атакували Яворівський полігон. До прикладу, 6 вилітає і запускають ракети у запрограмовані напрямки. Ракети малопомітні, росіяни часто використовують річища для низького польоту,

– сказав прессекретар.

З його слів, ворог також обстрілює "Іскандерами" – запускає ракету цього типу дуже високо, вона робить дугу та на шаленій швидкості летить у задану ціль.

Повітряні Сили навчилися збивати ракети

Юрій Ігнат наголосив, що Повітряні сили Збройних Сил України вже навчилися збивати вищезгадані ракети. Їх можна швидко знищити, основне зафіксувати.

ПС збивають цілі зенітними ракетними комплексами. "Стінгери", "Ігла", британські та американські ЗРК є на озброєнні,

– зазначив він.

Ми вже навіть винищувачами збиваємо, що свідчить про майстерність наших пілотів. Це дуже складно, адже:

мають скластися умови;

треба бути у вигідному розташуванні.

Окрім цього, речник вказав, що неодноразово фіксували випадки, коли російські ракети падали дорогою через несправності, або потрапляли в іншу ціль.