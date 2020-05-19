Научитесь работать лучше, – Трамп отметился очередным скандальным заявлением в сторону ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения должно внести коррективы в свою работу и повысить ее эффективность. Кроме того, организация должна справедливее относиться к США.

Так считает глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, прокомментировав недавно присланное письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. Об этом пишет CNN.

Главное Трамп пригрозил полностью остановить финансирование ВОЗ

Им надо ликвидировать ошибки, научиться работать лучше. Также им надо быть более справедливыми в отношении ряда стран, в частности, и США,

– сказал Дональд Трамп.

Письмо Трампа к ВОЗ: что в нем

До этого американский лидер направил письмо ВОЗ, в котором фактически поставил организации ультиматум: он дал ей 30 дней, чтобы существенно улучшить ситуацию.

В письме Трампа нет никакой конкретики о том, как именно ВОЗ "должна улучшить ситуацию" (Вероятно, с коронавирусом – 24 канал). Впрочем, глава Белого дома уверен, что руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус мог бы спасти много жизней, если бы действовал "как его предшественник в 2003 году при предыдущей эпидемии в Китае".

Если же требование Трампа в организации не выполнят, американский лидер собирается прекратить финансирования ВОЗ со стороны США. Более того: Штаты могут вообще отказаться от членства в организации.

Обратите внимание! Это не первая угроза главы Белого дома в сторону ВОЗ и ее руководства. Еще месяц назад Трамп заявлял о прекращении финансирования организации. Кроме того, Трамп обвиняет ВОЗ в перенесении введения чрезвычайной ситуации по коронавирусу под давлением председателя КНР Си Цзиньпина.