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Научитесь работать лучше, – Трамп отметился очередным скандальным заявлением в сторону ВОЗ

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty images

Всемирная организация здравоохранения должно внести коррективы в свою работу и повысить ее эффективность. Кроме того, организация должна справедливее относиться к США.

Так считает глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он рассказал журналистам во время брифинга, прокомментировав недавно присланное письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. Об этом пишет  CNN.

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Им надо ликвидировать ошибки, научиться работать лучше. Также им надо быть более справедливыми в отношении ряда стран, в частности, и США,
– сказал Дональд Трамп.

Письмо Трампа к ВОЗ: что в нем

До этого американский лидер направил письмо ВОЗ, в котором фактически поставил организации ультиматум: он дал ей 30 дней, чтобы существенно улучшить ситуацию.

В письме Трампа нет никакой конкретики о том, как именно ВОЗ "должна улучшить ситуацию" (Вероятно, с коронавирусом – 24 канал). Впрочем, глава Белого дома уверен, что руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус мог бы спасти много жизней, если бы действовал "как его предшественник в 2003 году при предыдущей эпидемии в Китае".

Если же требование Трампа в организации не выполнят, американский лидер собирается прекратить финансирования ВОЗ со стороны США. Более того: Штаты могут вообще отказаться от членства в организации.

Обратите внимание! Это не первая угроза главы Белого дома в сторону ВОЗ и ее руководства. Еще месяц назад Трамп заявлял о прекращении финансирования организации. Кроме того, Трамп обвиняет ВОЗ в перенесении введения чрезвычайной ситуации по коронавирусу под давлением председателя КНР Си Цзиньпина.

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус COVID-19 ВОЗ Новости США Дональд Трамп Новости политики
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