Навчіться працювати краще, – Трамп відзначився черговою скандальною заявою в бік ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я має внести корективи у свою роботу та підвищити її ефективність. Окрім того, організація повинна справедливіше ставитися до США.

Так вважає очільник Білого дому Дональд Трамп. Про це він розповів журналістам під час брифінгу, прокоментувавши нещодавно надісланий лист гендиректору ВООЗ Тедросу Адханому Гебреісусу. Про це пише CNN.

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Їм треба ліквідувати помилки, навчитися працювати краще. Також їм треба бути більш справедливими щодо низки країн, зокрема, – і до США,

– сказав Дональд Трамп.

Лист Трампа до ВООЗ: що в ньому

До цього американський лідер надіслав листа ВООЗ, у якому фактично поставив організації ультиматум: він дав їй 30 днів, аби істотно поліпшити ситуацію.

У листі Трампа немає жодної конкретики про те, як саме ВООЗ "має поліпшити ситуацію" (Ймовірно, – з коронавірусом – 24 канал). Втім, глава Білого дому впевнений, що керівник ВООЗ Тедрос Гебреісус міг би врятувати багато життів, якби діяв, "як його попередник у 2003 році при попередній епідемії в Китаї".

Якщо ж вимогу Трампа в організації не виконають, американський лідер збирається припинити фінансування ВООЗ з боку США. Ба – більше: Штати можуть взагалі відмовитися від членства в організації.

Зверніть увагу! Це не перша погроза глави Білого дому в бік ВООЗ та її керівництва. Ще місяць тому Трамп заявляв про припинення фінансування організації. Окрім того, Трамп звинувачує ВООЗ у відкладенні надзвичайної ситуації щодо коронавірусу під тиском голови КНР Сі Цзіньпіна.