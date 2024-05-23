NAUDI стал соорганизатором Первого американо-украинского Саммита производителей оружия

Первый ежегодный американо-украинский "Саммит Свободы" пройдет в Вашингтоне 5-7 июня 2024 года. Главным мероприятием в рамках Саммита станет оборонно-промышленная конференция.

На ней представители NAUDI проинформируют западных партнеров о потенциале украинского ВПК и проведут ряд переговоров с американскими компаниями о сотрудничестве в сфере производства оружия.

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В Вашингтоне состоится первый американо-украинский Саммит производителей оружия

"Надо учитывать, что американский ВПК – мощный лоббист собственных интересов на капитолийском холме. Если Украина будет в фокусе их интереса, мы сможем добиться тех политических решений, которые нужны нашему государству", – отметил заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий.

Как отметил Высоцкий, уникальность этого события в том, что оно позволит мультиуровневого диалога с представителями США по поддержке Украины.

Важно понимать, каким образом нам достучаться до представителей власти в Вашингтоне и тех политических кругов, которые принимают там решения,

– отметил Сергей Высоцкий.

Кроме оборонной конференции, в рамках Саммита также пройдут совместная американо-украинская ветеранская конференция и благотворительный гольф-турнир.