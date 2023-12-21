Еще до 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, Наум Баруля был тесно связан с российским КВН. Он работал в Москве с Александром Масляковым, а также занимался организацией выступлений команд как в стране-агрессоре, так и на полуострове. Журналисты "Схем" в своем расследовании, передает 24 Канал, обнаружили много интересного по поводу Наума Барули. В частности, о том, что он – гражданин России.

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Революция Достоинства и возвращение в Киев

Как говорят расследователи, после Революции Достоинства Наум Баруля решил вернуться в Киев. Он начал свое сотрудничество с "95-м кварталом", который тогда возглавлял Владимир Зеленский. Совместно они создали "Лигу смеха" и занимались продюсированием целого ряда украинских телевизионных ситкомов. В частности, "Страна У", "Танька и Володька" и другие.

Владимир Зеленский, только что победивший на выборах, к власти привел свое творческое окружение. Так, дочь продюсера Ирина Борзова избралась в Верховную Раду от "Слуги народа". А вот ее мужа президент повысил к главе Винницкой области.

Как выяснилось, Наум Баруля от своего российского гражданства за десять лет так и не отказался. Более того, до 2019 года он ездил в Крым. Причем, заезжал на украинский полуостров, предъявляя именно российский документ.

Более того, Баруля еще и перерегистрировал там свое имущество и ресторанный бизнес. И сделал он это по законодательству страны-агрессора. В то же время стал владельцем новой недвижимости. Кроме того, его ресторанный бизнес в Судаке работал, платя сотни тысяч рублей в российский бюджет.



У Наума Барули русский паспорт / Фотография "Схем"

Кратко о главном по расследованию "Схем" о Баруле