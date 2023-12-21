Ще до 2014 року, коли Росія анексувала Крим, Наум Баруля був тісно пов'язаним з російським КВК. Він працював у Москві з Александром Масляковим, а також займався організацією виступів команд як у країні-агресорці, так і на півострові. Журналісти "Схем" у своєму розслідуванні, передає 24 Канал, виявили багато цікавого щодо Наума Барулю. Зокрема про те, що він – громадянин Росії.
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Революція Гідності і повернення до Києва
Як кажуть розслідувачі, після Революції Гідності Наум Баруля вирішив повернутися до Києва. Він розпочав свою співпрацю з "95-м кварталом", який тоді очолював Володимир Зеленський. Спільно вони створили "Лігу сміху" та займалися продюсуванням цілої низки українських телевізійних ситкомів. Зокрема, "Країна У", "Танька і Володька" та інших.
Володимир Зеленський, щойно переміг на виборах, до влади привів своє творче оточення. Так, донька продюсера Ірина Борзова обралася до Верховної Ради від "Слуги народу". А от її чоловіка президент підвищив до глави Вінницької області.
Як з'ясувалося, Наум Баруля від свого російського громадянства за 10 років так і не відмовився. Ба більше, до 2019 року він їздив до Криму. Причому заїжджав на український півострів, пред'являючи саме російський документ.
Ба більше, Баруля ще й перереєстрував там своє майно та ресторанний бізнес. І зробив він це за законодавством країни-агресорки. Водночас став власником нової нерухомості. Крім того, його ресторанний бізнес у Судаку працював, сплачуючи сотні тисяч рублів до російського бюджету.
У Наума Барулі російський паспорт / Фотографія "Схем"
Коротко про головне з розслідування "Схем" про Барулю
- Він упродовж 15 років працював у Москві. Причому 8 років був генеральним директором російської компанії "АМІК", яка займається продюсуванням КВК.
- Співпраця Барулі та Зеленського у двох компанія. Першою був "Продюсерський центр Ліга Сміху", а другою – "Драйв Продакшн".
- "Ліга Сміху" під час президентської кампанії була одним з інструментів прихованої агітації. На це звернули увагу у громадянській мережі "Опора". Та й сам Наум Баруля був у ролі ВІП-агітатора на виборах.
- Ба більше, "Ліга Сміху" ще й використовувалася в інтересах доньки Барулі Ірини Борзової. Вона була кандидаткою у депутати до Верховної Ради від "Слуги народу".
- Баруля та співпраці з Масляковим. Останній, якщо ви не знали, активно підтримує дії Путіна та так звану "СВО". Так, у нього в Україні є ще кілька незакритих компаній. Причому серед їхніх співвласників можна побачити Наума Барулю. Мовиться про українські філії КВК – "АМІК УКРАЇНА", "КВН ТВ" та "КВН ПРОДАКШН". І наразі ці фірми не ліквідовані.
- Цікаво, що у коментарі "Схемам" Баруля зазначив, що компанії "просто висять". За його словами, з 2014 року вони не проводили жодної фінансової операції. Водночас чомусь не зміг пояснити, чому він досі не вийшов зі структури власності компаній, які належать батькові та синові Масляковим.
- Тим часом "Схеми" звернулися до РНБО з питанням, чому на Маслякових досі не наклали санкції. З урахуванням того, що вони публічно підтримують дії Путіна та гастролювали до окупованого Маріуполя. У РНБО зазначили, що не надходило таких пропозицій ані від президента, ані від Верховної Ради, Кабміну, Нацбанку або СБУ.
- Також журналісти встановили, що у квітні 2009 року російська міграційна служба Наумові Барулі видала російський паспорт. Тоді продюсерові було 49 років. На той час він мешкав у Москві та був гендиректором у "АМІК". Цікаво, що відповідний документ досі чинний.
- Крім того, за російським паспортом до 2019 року Баруля володів двома квартирами у Москві. А російський держпортал "Госуслуги" фіксує, що паспорт продюсера "дійсний". Те ж пишуть на сайті Міністерства внутрішніх справ. Цікаво, що на тему російського документа Баруля розмовляти відмовився категорично.