Ще до 2014 року, коли Росія анексувала Крим, Наум Баруля був тісно пов'язаним з російським КВК. Він працював у Москві з Александром Масляковим, а також займався організацією виступів команд як у країні-агресорці, так і на півострові. Журналісти "Схем" у своєму розслідуванні, передає 24 Канал, виявили багато цікавого щодо Наума Барулю. Зокрема про те, що він – громадянин Росії.

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Революція Гідності і повернення до Києва

Як кажуть розслідувачі, після Революції Гідності Наум Баруля вирішив повернутися до Києва. Він розпочав свою співпрацю з "95-м кварталом", який тоді очолював Володимир Зеленський. Спільно вони створили "Лігу сміху" та займалися продюсуванням цілої низки українських телевізійних ситкомів. Зокрема, "Країна У", "Танька і Володька" та інших.

Володимир Зеленський, щойно переміг на виборах, до влади привів своє творче оточення. Так, донька продюсера Ірина Борзова обралася до Верховної Ради від "Слуги народу". А от її чоловіка президент підвищив до глави Вінницької області.

Як з'ясувалося, Наум Баруля від свого російського громадянства за 10 років так і не відмовився. Ба більше, до 2019 року він їздив до Криму. Причому заїжджав на український півострів, пред'являючи саме російський документ.

Ба більше, Баруля ще й перереєстрував там своє майно та ресторанний бізнес. І зробив він це за законодавством країни-агресорки. Водночас став власником нової нерухомості. Крім того, його ресторанний бізнес у Судаку працював, сплачуючи сотні тисяч рублів до російського бюджету.



У Наума Барулі російський паспорт / Фотографія "Схем"

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