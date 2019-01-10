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      Наушники-переводчики Pilot Waverly Labs с легкостью помогают преодолевать языковой барьер

      Инновации 61 Читати новину українською

      Знание языков в современном глобализированном мире – уже не преимущество, а требование, продиктованное временем. Деловые встречи и переговоры, частные и бизнес-путешествия за границу, в конце концов, новые знакомства и даже обычные бытовые беседы в семейном кругу – сегодня часто требуют какого-какого знания хотя бы одного иностранного языка.

      Необходимость объясниться носителям разных языков в одной компании существует всегда, а вот возможности для изучения того или иного иностранного языка – например деньги, лишнее время или хоть какие-то способности от природы, к сожалению, есть не у всех.

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      Наушники-переводчики на базе искусственного интеллекта – ноу-хау, над которым работают и такие гиганты как Google и малоизвестные компании и стартапы. Waverly Labs – молодая команда разработчиков с главным офисом в Нью-Йорке, которая соединила в привычной портативной электронике технологию синхронного перевода.

      Розумні навушники від Waverly Labs
      Умные наушники от Waverly Labs

      Основатель стартапа Эндрю Очоа признается, что идея разумных наушников возникла у него после знакомства с французской девушкой, с которой он не мог объясниться.

      Устройство получило название Pilot – это, по сути, пара ушных вкладок, которые с помощью сопутствующего мобильного приложения синхронизируются со смартфоном, и передают "услышанную" беседу в реальном времени в ухо пользователя на понятном ему языке.

      Наушники-переводчики на базе искусственного интеллекта очень компактные

      В основе инновации лежит машинное обучение и сформированнный на статистике метод устного перевода. Сложная система направленных микрофонов в сочетании с технологией снижения шума позволяет улавливать слова и, что важно, различать собеседников. При этом программа обрабатывает и переводит реплики с минимальной задержкой, в считанные миллисекунды.

      Сейчас наушники-полиглоты способны распознавать 15 языков, включая диалекты. Как утверждают разработчики, это еще далеко не предел. Безусловно, знание иностранного языка расширяет кругозор, тренирует наш мозг и развивает память, однако и современные умные устройства, как это, по меньшей мере помогут человечеству преодолевать языковые барьеры.

      Теги: Google Смартфоны Стартап
      Источник: 24 канал
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