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      Навушники-перекладачі Pilot Waverly Labs з легкістю допомагають долати мовний бар'єр

      Інновації 158 Читать новость на русском

      Знання мов у сучасному глобалізованому світі – уже не перевага, а вимога, продиктована часом. Ділові зустрічі й переговори, приватні та бізнес-мандрівки за кордон, зрештою, нові знайомства і навіть звичайні побутові бесіди в родинному колі – сьогодні часто вимагають якого-не-якого знання бодай однієї іноземної мови.

      Необхідність порозумітися носіям різних мов в одній компанії існує завжди, а от можливості для вивчення тієї чи тієї іноземної мови – як-от гроші, зайвий час і хоч якісь та й здібності від природи, на жаль, є не у всіх.

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      Навушники-перекладачі на базі штучного інтелекту – ноу-хау, над яким працюють і такі гіганти як Google, і маловідомі компанії та стартапи. Waverly Labs – молода команда розробників з головним офісом у Нью-Йорку, яка поєднала у звичній портативній електроніці технологію синхронного перекладу.

      Розумні навушники від Waverly Labs
      Розумні навушники від Waverly Labs

      Засновник стартапу Ендрю Очоа зізнається, що ідея розумних навушників виникла у нього після знайомства з французькою дівчиною, з якою він не міг порозумітися.

      Пристрій отримав назву Pilot – це, по суті, пара вушних вкладок, які через супутній мобільний додаток синхронізуються зі смартфоном, та передають "почуту" бесіду в реальному часі у вухо користувача зрозумілою для нього мовою.


      Навушники-перекладачі на базі штучного інтелекту дуже компактні

      В основі інновації лежить машинне навчання та сформований на статистиці метод усного перекладу. Складна система спрямованих мікрофонів у поєднанні з технологією зниження шуму дає змогу вловлювати слова та, що важливо, розрізняти співрозмовників. При цьому програма обробляє і перекладає репліки із мінімальною затримкою, за лічені мілісекунди.

      Наразі навушники-поліглоти здатні розпізнавати 15 мов, зокрема й діалекти. Як стверджують розробники, це ще далеко не межа. Безумовно, знання іноземної мови розширює кругозір, тренує наш мозок і розвиває пам'ять, однак і сучасні розумні пристрої, як оцей, щонайменше допоможуть людству долати мовні бар'єри.

      Теги: Google Смартфони Стартап
      Джерело: 24 канал
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