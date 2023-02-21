Это заявление может являться поворотным моментом в жизни российской оппозиции. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Война сменила российскую оппозицию

Собеседник отмечает, что оппозиция по отношению к Путину в России не означает, что этот человек является партнером Украины. И в качестве примера политтехнолог приводил всегда именно Алексея Навального.

Потому что он действительно оппозиционер Путину, но наш враг одновременно. Он ведь один из тех, кто разжигал войну. Из-за того, что он раньше говорил о Крыме,

– отмечает Михаил Шейтельман.

И речь здесь не только о заявлении, что "Крым – не бутерброд". Эксперт также вспомнил предвыборную программу Навального, где речь шла о намерениях его команды провести в Крыму "новый референдум".

"Это, конечно, было неприемлемо. Так что мы получили в течение войны? Что два ключевых оппонента Путина – Навальный и Ходорковский – изменили свое мнение. Ходорковский же до войны тоже не собирался возвращать Крым", – подчеркивает политтехнолог.

Шейтельман о смене взглядов Навального: смотрите видео

Навальный – потенциальный партнер Украины

Собеседник также отмечает, что в своей статье Навальный говорит не только о Крыме, но и о репарациях для Украины. Он дважды акцентирует внимание на том, что Россия должна выплачивать Украине компенсацию.

Он даже обрисовывает механизм. Вы не поверите: это тот же механизм, который я описывал с 24 февраля прошлого года. И который был применен в свое время в отношении Ирака,

– подчеркивает Михаил Шейтельман.

Еще одним важным аспектом этого "поворотного момента" он считает, что у Украины впервые может появиться более-менее организованный партнер среди россиян.

"Мне кажется, что сейчас много дерьма выльют на Навального за то, что его предыдущая позиция была совсем другой. И это дерьмо будет справедливым, конечно. Ведь он даже не извинился за предыдущую позицию, за то, что фактически участвовал в разжигании войны", – отмечает политтехнолог.

Впрочем, он считает, что сейчас это будет не вовремя. Мол, у Украины есть возможность позиционировать этих людей как теоретических партнеров в России.

Новые "политические принципы" Навального