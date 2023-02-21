Ця заява може бути поворотним моментом у житті російської опозиції. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Війна змінила російську опозицію

Співрозмовник відзначає, що опозиція щодо Путіна в Росії не означає, що ця людина є партнером України. І як приклад політтехнолог наводив завжди саме Олексія Навального.

Тому що він справді опозиціонер до Путіна, але наш ворог одночасно. Адже він один з тих, хто розпалював війну. Через те, що він раніше говорив про Крим,

– відзначає Михайло Шейтельман.

І мова тут не лише про заяву, що "Крим – не бутерброд". Експерт також пригадав передвиборчу програму Навального, де йшлося про наміри його команди провести в Криму "новий референдум".

"Це, звісно, було неприйнятно. Та що ми отримали протягом війни? Що два ключових опоненти Путіна – Навальний і Ходорковський – змінили свою думку. Ходорковський ж до війни теж не збирався повертати Крим", – підкреслює політтехнолог.

Шейтельман про зміну поглядів Навального: дивіться відео

Навальний – потенційний партнер України

Співрозмовник також відзначає, що у своїй статті Навальний говорить не лише про Крим, а й про репарації для України. Він двічі акцентує на тому, що Росія повинна виплачувати Україні компенсацію.

Він навіть описує механізм. Ви не повірите: це той самий механізм, який я описував з 24 лютого минулого року. І який був застосований свого часу щодо Іраку,

– підкреслює Михайло Шейтельман.

Ще одним важливим аспектом цього "поворотного моменту" він вважає те, що в України вперше може з'явитися більш-менш організований партнер серед росіян.

"Мені здається, що зараз багато лайна виллють на Навального за те, що його попередня позиція була зовсім іншою. І це лайно буде справедливим, звісно. Адже ж він навіть не попросив вибачення за попередню позицію, за те, що фактично брав участь у розпалюванні війни", – наголошує політтехнолог.

Втім, він вважає, що зараз це буде не надто вчасно. Мовляв, Україна має можливість позиціонувати цих людей як теоретичних партнерів у Росії.

Нові "політичні принципи" Навального