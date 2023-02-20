Навальный изменил позицию по Крыму: Климкин объяснил истинную цель его заявления

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который остался единственным публичным конкурентом Владимира Путина и находится за решеткой, опубликовал 15 принципов своей политической платформы. Он почувствовал приближение поражения Путина и начал готовиться к выборам.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2014 – 2019 годах Павел Климкин. По его словам, часть российских элит хочет работать с Навальным, потому что чувствует, что приближается новый этап.

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Навальный готовится к выборам

Павел Климкин убежден, что новое заявление Алексея Навального относительно того, как Россия будет существовать после поражения в войне и необходимости вернуть Украине все оккупированные территории, означает, что он понял серьезность обвинений Владимира Путина и хочет вступить в избирательную гонку.

Я считаю, что он чувствует жареное и часть русских элит хочет его использовать, а он хочет использовать их. Он чувствует сейчас возможность, поскольку видит, что есть новый этап и динамики войны, и международных отношений,

– сказал Климкин.

Экс-министр МИД добавил, что Навальный понимает, что Путина обвиняют в преступлениях против человечности, поэтому он будет повышать ставки.

Что означает программа Навального

Павел Климкин объяснил, что не стоит тщательно оценивать 15 пунктов программы российского оппозиционера, поскольку она направлена больше показать Европе, что в целом есть достаточно известный Навальный, который борется с коррупцией и имеет приемлемую позицию по международным делам.

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В дальнейшем, по словам Климкина, Навальный рассчитывает на международную поддержку с требованиями его освобождения из тюрьмы, а затем у него будет шанс вернуться в политику и принять участие в избирательной гонке.

Давайте не начинать подробно анализировать, что он говорит. Он сейчас будет говорить всем то, что они хотят услышать и Западу в том числе. Что он будет делать потом – посмотрим, но он хочет сделать из себя реального кандидата на президентские выборы,

– сказал Климкин.

К слову, Алексей Навальный опубликовал принципы своей политической платформы, предполагающие признание Россией границ Украины в 1991 году. Он отметил, что Россия должна прекратить агрессию против Украины и "дать возможность развиваться так, как хочет ее народ". Также Навальный хочет искать приемлемые пути компенсации ущерба Украине вместе с США, ЕС и Великобританией.

При этом оппозиционер считает, что после российского поражения нужно снять с него санкции, чтобы часть доходов по продаже нефти и газа направить на компенсации.

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