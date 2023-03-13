Разве "Оскар" вне политики и войны, – Подоляк о вручении награды фильму "Навальный"

Американская киноакадемия назвала документальную ленту о российском "оппозиционере" Алексее Навальном лучшей на Оскаре-2023. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк уже отреагировал на этот скандал.

Свои возмущения Подоляк выразил в твиттере. Он спросил, действительно ли "Оскар" вне политики.

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Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест "Навальный", в котором внутрироссийская политика льется через край? Если "Оскар" вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?

– написал Подоляк.

Больше о скандале по вручению "Оскара"

В категории "Лучший документальный фильм" премию получил фильм "Навальный" о российском оппозиционере Алексее Навальном. Режиссер ленты Дэниел Роэр посвятил награду "всем политзаключенным в мире". В этой же категории за награду боролся фильм украинского производства "Дом из заноз".

Что известно об украинском фильме "Дом из заноз" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта создан при поддержке Госкино. В фильме рассказываются истории детей из Лисичанского центра социально-психологической реабилитации. Героями картины также стали несколько воспитателей, которые в условиях войны с Россией пытаются создать детям безопасное пространство возле линии фронта.

В целом сюжет документальной ленты разворачивается вокруг событий отравления политика, его лечением в Германии и возвращением в Россию. Съемочная группа была вместе с самим Навальным.

По словам украинского киноведа Лукьяна Галкина, в фильме о Навальном отбеливают "хороших" россиян и смещен фокус борьбы Украины против России. Лента действительно будет иметь политические последствия, учитывая и мощную промокампанию "Навального" в мире, что и приблизило его к победе на "Оскаре".