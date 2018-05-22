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Наверное, кого-то "завалили", – украинский военный об ответе на огонь боевиков

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На Востоке Украины самой горячей точкой в последние недели остается пригород оккупированной Горловки. Боевики пытаются отвоевать утраченные позиции. Более того, враг мстит украинским армейцам за ряд успешных операций и поливает огнем не только их позиции, но и мирные территории.

За минувшие сутки враг более чем полсотни раз обстреливал позиции украинских армейцев. И больше половины этих обстрелов зафиксировано из запрещенных калибров.

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В Зайцево обстрелы идут каждый день, иногда приходят группы, которые пытаются вытеснить наших бойцов с позиций. Однако бесполезно!

Мы сидели, пили чай после наряда. Прилетел реактивный противопехотный огнемет "Шмель". Упал. Мы броню накинули, прибежали сюда все по постам, по точкам. Смотрим, они бросили дымовухи, и выходит четыре тела. Правда, мы рано начали по ним стрелять, надо было ближе их подпустить. Бой проходил примерно час времени. После того тишина такая, затишье. И ходят, кричат. По ходу, кого-то завалили (улыбается – 24 Канал),
– рассказал военнослужащий ВСУ "Соколик".

Если раньше враг стрелял преимущественно ночью и по позициям украинских армейцев, сейчас бьет даже днем, часто из артиллерии, просто по жилым кварталам. Зачем это делается – непонятно, однако факт – постоянные прилеты по мирным.

"Залетают! Останавливаются над селом, тогда уже идут выходы. Стреляют из Горловки. 152-ки, 120-ки", – добавил военнослужащий ВСУ Владимир.

Даже перед 12:00 слышны звуки боя. Поселок обстреливают из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Такие события украинского востока.

Напомним, на протяжении 21 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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