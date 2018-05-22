В оккупированном Дебальцево взорвался рейсовый автобус: есть жертвы

Во вторник, 22 мая, в оккупированном Дебальцево Донецкой области взорвался рейсовый автобус. В результате происшествия погиб 1 человек, еще 2 пострадали.

Об этом сообщают СМИ российских оккупационных сил.

"По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса. На данный момент известно об одном погибшем, двух раненых. Более детальная информация уточняется", – говорится в сообщении.

К слову, за неполные двое суток пророссийские боевики 4 раза обстреляли населенный пункт Зайцево на Донбассе. В результате мирный житель получил ранения, также известно о существенных разрушения ряда сооружений.