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В оккупированном Дебальцево взорвался рейсовый автобус: есть жертвы

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В Дебальцево 22 мая взорвался рейсовый автобус
В Дебальцево 22 мая взорвался рейсовый автобус / Иллюстративное фото

Во вторник, 22 мая, в оккупированном Дебальцево Донецкой области взорвался рейсовый автобус. В результате происшествия погиб 1 человек, еще 2 пострадали.

Об этом сообщают СМИ российских оккупационных сил.

"По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса. На данный момент известно об одном погибшем, двух раненых. Более детальная информация уточняется", – говорится в сообщении.

К слову, за неполные двое суток пророссийские боевики 4 раза обстреляли населенный пункт Зайцево на Донбассе. В результате мирный житель получил ранения, также известно о существенных разрушения ряда сооружений.

Теги: Новости Украины Жертвы Взрыв Война на Донбассе Дебальцево
Источник: 24 Канал
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