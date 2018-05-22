В оккупированном Дебальцево взорвался рейсовый автобус: есть жертвы
Во вторник, 22 мая, в оккупированном Дебальцево Донецкой области взорвался рейсовый автобус. В результате происшествия погиб 1 человек, еще 2 пострадали.
Об этом сообщают СМИ российских оккупационных сил.
"По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса. На данный момент известно об одном погибшем, двух раненых. Более детальная информация уточняется", – говорится в сообщении.
К слову, за неполные двое суток пророссийские боевики 4 раза обстреляли населенный пункт Зайцево на Донбассе. В результате мирный житель получил ранения, также известно о существенных разрушения ряда сооружений.
Источник: 24 Канал
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