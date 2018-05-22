В окупованому Дебальцевому вибухнув рейсовий автобус: є жертви

У вівторок, 22 травня, в окупованому Дебальцевому Донецької області вибухнув рейсовий автобус. В результаті події загинула 1 людина, ще 2 осіб постраждали.

Про це повідомляють ЗМІ російських окупаційних сил.

"За попередньою інформацією, вибухова речовина перебувала всередині автобуса. На цей момент відомо про одного загиблого, двох поранених. Детальніша інформація уточнюється", – мовиться у повідомленні.

До слова, за неповних дві доби проросійські бойовики 4 рази обстріляли населений пункт Зайцеве на Донбасі. Внаслідок цього мирний житель зазнав поранень, також відомо про суттєві руйнування низки споруд.