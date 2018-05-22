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Проросійські бойовики знову вдарили по мирному Зайцевому: є постраждалі та фото руйнувань

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Фото руйнувань обстріляного Зайцевого
Фото руйнувань обстріляного Зайцевого / Прес-центр штабу ООС

За неповних дві доби проросійські бойовики 4 рази обстріляли населений пункт Зайцеве на Донбасі. При цьому російські окупаційні війська здійснили 13 пострілів з артилерійських систем калібру 122 міліметри та 32 постріли із мінометів калібру 120 міліметрів.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що 22 травня спостерігачі мобільної групи Спеціального центру контролю та координації задокументували пряме влучення боєприпасів у приватний будинок та господарську будівлю на вулиці Журавского 32/1. Внаслідок цього 1 мирний житель отримав осколкове поранення та був доправлений до Бахмутської районної лікарні.

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Внаслідок обстрілу будинок повністю зруйновано. В іншому будинку під №24 пошкоджені вікна та стіни, господарські будівлі та присадибна ділянка.

Про інцидент повідомлено СММ ОБСЄ. За цим фактом відкрите кримінальне провадження.

 

Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ
Джерело: 24 Канал
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