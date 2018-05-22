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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЗНО КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ НОВИНИ ХАРКОВА

Напевно, когось "завалили", – український військовий про відповідь на вогонь бойовиків

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На Сході України найгарячішою точкою останніми тижнями залишається передмістя окупованої Горлівки. Бойовики намагаються відвоювати втрачені позиції. Більше того, ворог мстить українським армійцям за ряд успішних операцій і поливає вогнем не лише їхні позицій, але й мирні території.

За минулу добу ворог більш ніж півсотні разів обстрілював позиції українських армійців. І більше половини з цих обстрілів зафіксовано із заборонених калібрів.

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У Зайцевому обстріли йдуть кожен день, іноді приходять групи, які намагаються витіснити наших бійців з позицій. Проте, марно!

Ми сиділи, пили чай після наряду. Прилетів реактивний протипіхотний вогнемет "Шмєль". Впав. Ми броню накинули, прибігли сюди всі по постах, по точках. Дивимось, вони димовухи кинули, і виходить чотири тєла. Правда, ми заскоро почали по них стріляти, треба було ближче їх підпустити. Бій проходив приблизно годину часу. Після того тишина така, затишшя. І ходять, кричать. По ходу, когось завалили (посміхається – 24 Канал),
– розповів військовослужбовець ЗСУ "Соколик".

Якщо раніше ворог стріляв переважно вночі і по позиціях українських армійців, зараз б'є навіть вдень, часто з артилерії, просто по житлових кварталах. Навіщо це робиться – незрозуміло, проте факт – прильоти постійні по мирних.

"Залітають! Зупиняються над селом, тоді вже йдуть виходи. Стріляють з Горлівки. 152-гі, 120-ки", – додав військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Навіть перед 12:00 чути звуки бою. Селище обстрілюють з крупнокаліберних кулеметів та гранатометів. Такі події українського сходу.

Нагадаємо, впродовж 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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