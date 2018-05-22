Напевно, когось "завалили", – український військовий про відповідь на вогонь бойовиків

На Сході України найгарячішою точкою останніми тижнями залишається передмістя окупованої Горлівки. Бойовики намагаються відвоювати втрачені позиції. Більше того, ворог мстить українським армійцям за ряд успішних операцій і поливає вогнем не лише їхні позицій, але й мирні території.

За минулу добу ворог більш ніж півсотні разів обстрілював позиції українських армійців. І більше половини з цих обстрілів зафіксовано із заборонених калібрів.

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У Зайцевому обстріли йдуть кожен день, іноді приходять групи, які намагаються витіснити наших бійців з позицій. Проте, марно!

Ми сиділи, пили чай після наряду. Прилетів реактивний протипіхотний вогнемет "Шмєль". Впав. Ми броню накинули, прибігли сюди всі по постах, по точках. Дивимось, вони димовухи кинули, і виходить чотири тєла. Правда, ми заскоро почали по них стріляти, треба було ближче їх підпустити. Бій проходив приблизно годину часу. Після того тишина така, затишшя. І ходять, кричать. По ходу, когось завалили (посміхається – 24 Канал),

– розповів військовослужбовець ЗСУ "Соколик".

Якщо раніше ворог стріляв переважно вночі і по позиціях українських армійців, зараз б'є навіть вдень, часто з артилерії, просто по житлових кварталах. Навіщо це робиться – незрозуміло, проте факт – прильоти постійні по мирних.

"Залітають! Зупиняються над селом, тоді вже йдуть виходи. Стріляють з Горлівки. 152-гі, 120-ки", – додав військовослужбовець ЗСУ Володимир.

Навіть перед 12:00 чути звуки бою. Селище обстрілюють з крупнокаліберних кулеметів та гранатометів. Такі події українського сходу.

Нагадаємо, впродовж 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.