Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмме 2 ноября.

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Получение сертификата о вакцинации: что изменилось

Ранее сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дия могли только те, у кого есть ID-паспорт или зарубежный биометрический. Теперь же это станет возможно и для украинцев с обычным бумажным паспортом.

Министр цифровой трансформации объяснил, что раньше такая возможность была только на портале – при условии, что врач внес корректно все данные. "Сегодняшнее обновление показало хороший результат при тестировании", – отметил он.

Интересно! По словам Федорова, приложением Дия пользуются уже 9 миллионов украинцев. Только за последние 4 дня было сгенерировано 1 миллион документов. Такой показатель связан с COVID-сертификатами.

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