Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Відповідний допис з'явився у його телеграмі 2 листопада.

Зверніть увагу Як швидко показати COVID-сертифікат, не заходячи в Дію: журналіст поділився корисним лайфхаком

Отримання сертифіката про вакцинацію: що змінилося

Раніше згенерувати COVID-сертифікат у застосунку Дія могли лише ті, в кого є ID-паспорт або закордонний біометричний. Натомість тепер це стане можливо й для українців зі звичайним паперовим паспортом.

Міністр цифрової трансформації пояснив, що раніше така можливість була лише на порталі – за умови, що лікар вніс коректно усі дані. "Сьогоднішнє оновлення показало добрий результат при тестуванні", – відзначив він.

Цікаво! За словами Федорова, додатком Дія користуються вже 9 мільйонів українців. Лише за останні 4 дні було згенеровано мільйон документів. Такий показник пов'язаний із COVID-сертифікатами.

Інші важливі оновлення у Дії