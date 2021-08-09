Даже наоборот, туристы и местные гуляли по площади по щиколотку в воде, а кафе и рестораны продолжали работать.

Важно Европу охватили масштабные наводнения: последние новости, фото, видео

Нетипичное наводнение

Обычно Венеция страдает от "высокой воды" осенью и зимой. Поэтому приход стихии в летний период – редкое явление для итальянского города.

Жители Венеции до сих пор помнят последствия ужасного наводнения в ноябре 2019 года. Тогда непогода нанесла ущерб на миллионы евро.

Почему Венеция часто страдает от наводнения

Стихия накрывает Венецию из-за ряда климатических факторов, в частности:

глобального повышения уровня моря,

нетипично высоких приливов,

оседания почвы, что привело к опусканию высоты земли в городе.

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Разрушительные наводнения в Европе: главное

Летом 2021 года некоторые страны на западе Европы накрыли мощные наводнения. Стихия разрушила дома и нанесла ущерб на миллиарды евро.

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Больше всего пострадали от стихийного бедствия Германия, Бельгия, Нидерланды и Франция. В Бельгии жертвами наводнения стали более 20 человек. Кроме того, еще 20 – считаются пропавшими без вести.

Наводнения в Бельгии и Германии: смотрите видео