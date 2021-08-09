Навіть навпаки, туристи та місцеві гуляли площею по щиколотку у воді, а кафе і ресторани продовжували працювати.
Важливо Європу охопили масштабні повені: останні новини, фото, відео
Нетипова повінь
Зазвичай Венеція страждає від "високої води" восени та взимку. Тож прихід стихії у літній період – рідкісне явище для італійського міста.
Мешканці Венеції й досі пам'ятають наслідки жахливої повені в листопаді 2019 року. Тоді негода завдала збитки на мільйони євро.
Чому Венеція часто потерпає від повені
Стихія накриває Венецію через низку кліматичних факторів, зокрема:
- глобальне підвищення рівня моря,
- нетипово високі припливи,
- осідання ґрунту, що призвело до опускання висоти землі в місті.
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Руйнівні повені в Європі: головне
Влітку 2021 деякі країни на заході Європи накрили потужні повені. Стихія зруйнувала будинки та завдала збитків на мільярди євро.
До слова Збитки у понад 5 мільярдів євро: повені можуть стати найдорожчою катастрофою Німеччини
Найбільше постраждали від стихійного лиха Німеччина, Бельгія, Нідерланди та Франція. У Бельгії жертвами повені стали понад 20 людей. Окрім того, ще 20 – вважають зниклими безвісти.