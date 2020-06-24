Наводнение на Буковине: некоторые жители отказываются от эвакуации – видео
Жители села Лунка в Черновицкой области, которые остались отрезанными от сообщения, отказываются от эвакуации.
Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает ТСН. Спасателям удалось эвакуировать более 100 человек, из них – 24 ребенка.
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В селе Лунка от эвакуации отказались 13 домохозяйств. Людей просят покинуть свои дома, однако, они ссылаются на свой опыт большого наводнения 2008 года. Уверяют, что их дома не затопит, а если и будет подниматься вода, то они поднимутся на второй этаж.
По словам Осачука, критическая ситуация сейчас на Калиновском рынке в городе Черновцы, который полностью затопило. Гидрометеороологи прогнозируют, что после обеда вода может подняться еще на полтора метра и затопить следующие кварталы.
Власти готовы к эвакуации людей в случае необходимости, отметил председатель Черновицкой ОГА, а социальные выплаты в первую очередь будут направлены в населенные пункты, наиболее пострадавшие от паводков.
Смотрите видеообращение Сергея Осачука:
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