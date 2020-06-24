Повінь на Буковині: деякі мешканці відмовляються від евакуації – відео
Мешканці села Лунка у Чернівецькій області, які залишилися відрізаними від сполучення, відмовляються від евакуації.
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає ТСН. Рятувальникам вдалось евакуювати понад 100 людей, з них – 24 дитини.
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У селі Лунка від евакуації відмовились 13 домогосподарств. Людей просять залишити свої будинки, однак, вони посилаються на свій досвід великої повені 2008 року. Запевняють, що їхні будинки не затопить, а якщо і буде підійматися вода, то вони підіймуться на другий поверх.
За словами Осачук, критична ситуація зараз на Калинівському ринку у місті Чернівці, який повністю затопило. Гідрометеорологи прогнозують, що після обіду вода може піднятися ще на півтора метра і затопити наступні квартали.
Влада готова евакуйовувати людей у разі потреби, наголосив голова Чернівецької ОДА, а соціальні виплати насамперед будуть спрямовані у населені пункти, які найбільше постраждали від паводків.
Дивіться відеозвернення Сергія Осачука:
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- Потужна злива перетворила чимало міських вулиць на річки. Зокрема, вулиці Хотинську, Руську, Калічанку та інші.
- Станом на 1 годину ночі 24 червня вода у річці Прут піднялася вже на понад 5 метрів та дісталася ринку "Добробут" і "Калинівського ринку".
- У Чернівецькі області станом на 24 червня підтоплено 16 населених пунктів, затопило 61 житловий будинок, у воді 257 підвалів та 507 присадибних ділянок. Відселено 95 людей, серед яких 22 – діти.