Мешканці села Лунка у Чернівецькій області, які залишилися відрізаними від сполучення, відмовляються від евакуації.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає ТСН. Рятувальникам вдалось евакуювати понад 100 людей, з них – 24 дитини.

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У селі Лунка від евакуації відмовились 13 домогосподарств. Людей просять залишити свої будинки, однак, вони посилаються на свій досвід великої повені 2008 року. Запевняють, що їхні будинки не затопить, а якщо і буде підійматися вода, то вони підіймуться на другий поверх.

За словами Осачук, критична ситуація зараз на Калинівському ринку у місті Чернівці, який повністю затопило. Гідрометеорологи прогнозують, що після обіду вода може піднятися ще на півтора метра і затопити наступні квартали.

Влада готова евакуйовувати людей у разі потреби, наголосив голова Чернівецької ОДА, а соціальні виплати насамперед будуть спрямовані у населені пункти, які найбільше постраждали від паводків.

Дивіться відеозвернення Сергія Осачука:

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