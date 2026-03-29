В Дагестане и Чечне объявили чрезвычайную ситуацию
Аномальные осадки вызвали сильное наводнение в Дагестане и Чечне вследствие чего было введено чрезвычайное положение. В некоторых районах начали массово эвакуировать людей.
Большой циклон принес туда сильные дожди, ливни и шквальный ветер. Об этом сообщают российские СМИ.
Что известно о чрезвычайной ситуации в Дагестане?
Режим чрезвычайной ситуации с 29 марта ввели в Грозном и большинстве районов Чечни. Также ограничения действуют в Махачкале и Хасавюртовском районе Дагестана.
Российские СМИ сообщают, что в некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков. Это новый антирекорд за последние десятилетия.
В результате наводнения затопило более 760 домов, а уже эвакуировали около 3,3 тысячи жителей. Спасатели используют всю возможную технику для спасения мирного населения.
Непогода также нанесла серьезный удар по энергосистеме. Большинство подстанций были вынуждены выключиться из-за затопления. Вражеские СМИ заявили, что без энергоснабжения остается около 560 тысяч человек.
Напомним, что в Дагестане из-за сильных дождей произошло масштабное наводнение, что привело к обвалу железнодорожного моста и частичной остановки движения поездов.
Что еще известно о ситуации в Дагестане?
Сильные дожди накрыли регион еще с вечера 27 марта и вызвали подтопление десятков населенных пунктов. Вода затопила жилые дома и прилегающие территории – местами уровень воды достигал 1,5 метра.
В Махачкале 28 марта введен режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы более 80 человек, а несколько районов остались без электричества.
Из-за непогоды также произошли масштабные аварийные отключения электроэнергии – без света остались десятки населенных пунктов.