Большой циклон принес туда сильные дожди, ливни и шквальный ветер. Об этом сообщают российские СМИ.

Что известно о чрезвычайной ситуации в Дагестане?

Режим чрезвычайной ситуации с 29 марта ввели в Грозном и большинстве районов Чечни. Также ограничения действуют в Махачкале и Хасавюртовском районе Дагестана.

Российские СМИ сообщают, что в некоторых районах выпало более 50 миллиметров осадков. Это новый антирекорд за последние десятилетия.

В результате наводнения затопило более 760 домов, а уже эвакуировали около 3,3 тысячи жителей. Спасатели используют всю возможную технику для спасения мирного населения.

Непогода также нанесла серьезный удар по энергосистеме. Большинство подстанций были вынуждены выключиться из-за затопления. Вражеские СМИ заявили, что без энергоснабжения остается около 560 тысяч человек.

Напомним, что в Дагестане из-за сильных дождей произошло масштабное наводнение, что привело к обвалу железнодорожного моста и частичной остановки движения поездов.

Что еще известно о ситуации в Дагестане?