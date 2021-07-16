В Германии продолжают бороться с последствиями наводнения. К сожалению, растет и количество погибших в результате непогоды.

Читайте также Разрушительное наводнение в Европе задела Бельгию: погибли люди – ужасные видео

Число жертв наводнений перевалило за 80

По состоянию на утро 16 июля жертвами мощных наводнений в Германии стал уже 81 человек: 50 в федеральной земле Рейнланд-Пфальц и 31 – в Северном Рейне-Вестфалии.

Среди погибших в Рейнланд-Пфальце есть 9 жильцов заведения для людей с ограниченными возможностями и 2 спасателей. В Северном Рейне-Вестфалии больше всего пострадал город Ойскирхен, там жертвами стихии стали по меньшей мере 15 человек.

Напомним, ночью сообщали о 59 погибших, вечером 15 июля – 42.

Кроме того, еще 1 300 местных жителей считают пропавшими без вести. Примерно 1 000 спасателей продолжают ликвидировать последствия наводнений.

Реакция Меркель и непогоду в Германии

Выступая в Белом доме во время официальной поездки в Вашингтон, Меркель назвала 15 июля днем, "полным страха, уныния, страданий, ведь сотни тысяч людей внезапно столкнулись с катастрофой".

Мое сочувствие и мое сердце выражаются всем, кто в этой катастрофе потерял своих близких или тех, кто все еще беспокоится о судьбе людей, которые до сих пор исчезли,

– отметила канцлер.

Меркель также пообещала, что правительство не оставит пострадавших наедине с их страданиями и будет делать все, чтобы помочь людям.

Важно! Кроме Германии, от наводнений пострадали также Бельгия, Люксембург и Нидерланды.

Вода смывает автомобили: смотрите видео

Спасатели борются с последствиями наводнений: смотрите видео