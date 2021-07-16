У Німеччині продовжують боротися з наслідками повені. На жаль, зростає і кількість загиблих у результаті негоди.

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Кількість жертв повеней перевалила за 80

Станом на ранок 16 липня жертвами потужних повеней у Німеччині стала вже 81 людина: 50 у федеральній землі Рейнланд-Пфальц та 31 – у Північному Рейні-Вестфалії.

Серед загиблих у Рейнланд-Пфальці є 9 мешканців закладу для людей з обмеженими можливостями та 2 рятувальників. У Північному Рейні-Вестфалії найбільше постраждало місто Ойскірхен, там жертвами стихії стали щонайменше 15 людей.

Нагадаємо, вночі повідомляли про 59 загиблих, ввечері 15 липня – 42.

Крім того, ще 1 300 місцевих жителів вважають зниклими безвісти. Приблизно 1 000 рятувальників продовжують ліквідовувати наслідки повеней.

Реакція Меркель та негоду в Німеччині

Виступаючи у Білому домі під час офіційної поїздки до Вашингтона, Меркель назвала 15 липня днем, "сповненим страху, зневіри, страждань, адже сотні тисяч людей раптово зіткнулися з катастрофою".

Моє співчуття і моє серце висловлюються всім, хто в цій катастрофі втратив своїх близьких або тих, хто все ще турбується про долю людей, які досі зникли,

– зазначила канцлерка.

Меркель також пообіцяла, що уряд не залишить потерпілих наодинці з їхніми стражданнями та робитиме все, аби допомогти людям.

Важливо! Окрім Німеччини, від повеней постраждали також Бельгія, Люксембург та Нідерланди.

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