Самое мощное за 40 лет наводнение в Испании: количество жертв достигло жутких цифр

В результате разрушительного наводнения, которое охватило часть региона Валенсия в Испании, погибли по меньшей мере 158 человек. В то же время количество жертв может расти.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press. Отмечается, что это наводнение стало самым мощным за последние 40 лет в Испании.

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В Испании возросло количество жертв

В четверг, 31 октября, спасательные экипажи обследовали здания в поисках тел, а местные жители спасали, что могли, из своих разрушенных домов после ужасного наводнения в Испании. Это наводнение унесло по меньшей мере 158 жизней, из которых 155 – в восточной части региона Валенсия.

Автомобили были нагромождены друг на друга, как поваленные кубики домино, вырванные с корнями деревья, разрушенные линии электропередач и предметы домашнего обихода, которые погрязли в грязи, покрывшей улицы в десятках населенных пунктов в Валенсии,

– рассказали журналисты.

Неизвестное количество людей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Ранее региональные власти сообщили, что спасатели на вертолетах спасли около 70 человек, которые застряли на крышах домов и в автомобилях.

По словам издания, бурная вода превратила узкие улочки в "смертельные ловушки" и создала реки, которые разрывали дома и предприятия, сметая машины, людей и все остальное на своем пути. Наводнение снесло мосты и оставило дороги неузнаваемыми.