Об наводнении сообщили американские СМИ во вторник, 10 января, по киевскому времени. Станом на утро известно, что паводковые воды унесли жизнь 5-летнего мальчика на центральном побережье штата и погибли еще более 10 человек. Заметим, что в этом регионе США живут такие знаменитости как принц Гарри и Опра Уинфри.

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Что известно об этом стихийном бедствии

Заметим, что из-за этого разлива воды десятки тысяч человек остались без света, а некоторые школы пришлось временно закрыть. На кадрах, распространяемых по сети, видно, как улицы и автомагистрали превратились в бурные реки. На обочинах можно увидеть поваленные деревья и поврежденные автомобили.

Число погибших от безжалостной серии штормов выросло с 12 до 14 в понедельник (9 января по местному времени – 24 Канал) после того, как два человека погибли в результате падения деревьев,

– сообщили местные чиновники.

Через семь часов интенсивных поисков пропавшего мальчика спасателям удалось обнаружить только его сапог. Впоследствии эту операцию пришлось приостановить, поскольку уровень воды был слишком опасен даже для драйверов. Вскоре официальные лица сообщили, что мальчик – мертвый. Матери ребенка удалось чудом спастись.

Масштабное наводнение в США: смотрите видео из соцсетей

В Калифорнии стихийное бедствие: просматривайте ролик из соцсетей

Обратите внимание! Национальная метеорологическая служба США сообщила, что уровень осадков составляет 2,5 сантиметра в час.

Кроме того, известная американская телеведущая Эллен Дедженерес поделилась в своем инстаграме видео, на котором она стоит перед бурным ручьем у дома в Монтесито. Отметим, что там она живет со своей женой, актрисой Порцией де Росси.

Это безумие! Этот ручей возле нашего дома никогда не течет. Это, вероятно, примерно девять футов вверх, и оно поднимется еще на два фута вверх,

– рассказывает журналистка в соцсетях.

Эллен Дедженерес записала видео на фоне наводнения

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В штате Калифорния США не утихает наводнение: смотрите видео

К этой теме напомним о другой чрезвычайной ситуации, которая произошла в Украине. Собственно, в Закарпатье зафиксировали землетрясение в первые дни нового года. Толчки почувствовали немало людей, находившихся в своих домах. К счастью, никто не пострадал.