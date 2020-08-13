Наводнение могло повредить главный ядерный объект КНДР: детали
На прошлой неделе в результате значительных осадков в КНДР ощутимо поднялся уровень воды в водоемах. В Йонбене, вероятно, наводнение повредило насосные станции главного ядерного объекта страны.
Значительное повышение уровня воды в реке Курйон заметно на спутниковых снимках, пишет американский сайт 38 North.
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Из-за поднятия вода добралась до двух насосных станций и могла их затопить. Они подключены к Центру ядерных исследований в Йонбене. Нынешние подтопления худшие за последние несколько лет.
Подтопление показало, насколько уязвимы системы охлаждения ядерных реакторов при экстремальных погодных явлениях. В данном случае – к потенциальному повреждению насосов и их энергосистем,
– отмечает американский сайт, занимающийся проблемами КНДР.
Для того, чтобы определить уровень подтопления, расследователи сравнили спутниковые снимки за 6 августа и за 22 июля - еще до наводнения.
Центр ядерных исследований 22 июля – до наводнения / фото 38 North
Центр ядерных исследований 6 августа – во время наводнения / фото 38 North
Какими могут быть последствия
- Издание считает, что пятимегаваттный реактор, который, как полагают, используется для производства оружейного плутония, наверное, уже некоторое время не работает.
- В то же время экспериментальный легководный реактор еще не запущен, но повторение подобного наводнения нуждается в его остановке.