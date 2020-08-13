На прошлой неделе в результате значительных осадков в КНДР ощутимо поднялся уровень воды в водоемах. В Йонбене, вероятно, наводнение повредило насосные станции главного ядерного объекта страны.

Значительное повышение уровня воды в реке Курйон заметно на спутниковых снимках, пишет американский сайт 38 North.

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Из-за поднятия вода добралась до двух насосных станций и могла их затопить. Они подключены к Центру ядерных исследований в Йонбене. Нынешние подтопления худшие за последние несколько лет.

Подтопление показало, насколько уязвимы системы охлаждения ядерных реакторов при экстремальных погодных явлениях. В данном случае – к потенциальному повреждению насосов и их энергосистем,

– отмечает американский сайт, занимающийся проблемами КНДР.

Для того, чтобы определить уровень подтопления, расследователи сравнили спутниковые снимки за 6 августа и за 22 июля - еще до наводнения.



Центр ядерных исследований 22 июля – до наводнения / фото 38 North



Центр ядерных исследований 6 августа – во время наводнения / фото 38 North

Какими могут быть последствия